С начала 2022 года в российской табачной отрасли выявили нарушений на 16,5 млрд рублей

За первые пять месяцев 2022 года система маркировки «Честный знак» выявила в российской табачной отрасли нарушения на сумму 16,5 млрд рублей, учитывая минимальную цену на пачку сигарет в 112 рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (оператор «Честного знака»).

За этот период в стране пытались продать 147 млн нелегальных пачек сигарет. По мнению представителей «Честного знака», по самым скромным подсчетам, государственный бюджет мог получить дополнительно 7 млрд рублей. ЦРПТ передал в контрольно-надзорные органы информацию о почти 40 тысячах компаниях-нарушителях для дальнейшего разбирательства.

В «Честном знаке» отметили, что после введения маркировки сигарет продавцы контрафактной продукции столкнулись с серьезными проблемами ее дистрибуции законно, так как система отслеживает каждую попытку продать сигареты с нарушениями в легальных точках.

Маркировка сигарет в России началась 1 марта 2019 года. С 1 июля 2020 года выпуск немаркированного табака запрещен. На каждую произведенную или импортируемую пачку стали наносить уникальный двухмерный код — DataMatrix.

Согласно опросу исследовательского центра «Зарплата.ру», почти половина россиян (43%) тратят на сигареты до 10 тысяч рублей в год. Еще 29% сообщили, что у них уходит от 10 до 30 тысяч рублей ежегодно, 11% рассказали о тратах от 30 до 50 тысяч рублей или выше этой суммы. 6% респондентов не считали расходы.

Дарья Акимова