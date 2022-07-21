В мире зафиксировали почти 14 тысяч случаев заражения оспой обезьян

Количество случаев заражения оспой обезьян в мире достигло отметки в почти 14 тысяч — заболеваемость фиксируют в более чем 70 странах, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.



Зафиксированы пять летальных случаев, все они приходятся на Африку. Большее количество заражений зафиксировано в Европе — преимущественно у мужчин, которые вступали в однополые связи.

В четверг Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил ВОЗ проведет заседания, чтобы изучить полученные данные по оспе обезьян и рассмотреть вопрос о том, относится ли вспышка заболевания к чрезвычайной ситуации.

Фото: realnoevremya.ru

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе актуальных штаммов оспы обезьян. Сейчас идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности.



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Маргарита Головатенко