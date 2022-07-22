Главное о коронавирусе на 22 июля: постковидный синдром у 70% переболевших, россиян призвали ревакцинироваться

Фото: Максим Платонов

За сутки в Татарстане госпитализировали 42 человека

За последние сутки в Татарстане выявлено 43 случая заражения коронавирусом. Всего на 22 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 449. Выздоровели за весь период 150 056 человек, в том числе 104 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 42 человека.

Рост числа новых случаев коронавируса в России преимущественно связан со штаммом «омикрон»

За последние сутки в России выявили 6 659 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 687 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 517 779 человек, а выздоровевших — до 17 929 059. За сутки болезнь унесла жизни 41 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 382 080 человек.

Главный внештатный невролог Минздрава России, профессор Николай Шамалов рассказал, что до 70% переболевших коронавирусом людей сталкиваются с постковидным синдромом. По его словам, в первую очередь от постковида страдают когнитивные функции, ответственные за память, внимание, речь, двигательные и познавательные навыки. Эксперт также отметил, что чем старше человек, тем выше риск постковидного синдрома, поскольку зачастую COVID-19 просто обостряет уже существующую проблему, например начавшееся ухудшение памяти.

Вместе с этим замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий заявил, что рост числа новых случаев коронавируса в России преимущественно связан со штаммом «омикрон», вызывающим сравнительно легкое течение болезни, но проходить ревакцинацию по-прежнему необходимо. По его словам, своевременная ревакцинация людей из групп риска позволяет снизить вероятность осложненного течения заболевания, а также уменьшает вероятность развития «долгой» болезни.

Фото: realnoevremya.ru

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской области Андрей Голубев сообщил, что в регионе до конца года появятся три новых центра углубленного обследования здоровья для переболевших коронавирусом. Он уточнил, что учреждения будут находиться в Одинцово, Видном и Домодедово. Флагманским станет центр в Одинцово, под строительство которого уже выделен земельный участок. Более 60 человек ежедневно смогут обследоваться там в два этапа.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что появившийся сейчас «кентавр» ВА.2.75 — это всего лишь ответвление от ВА.2, и от него не стоит ждать повторения ситуации со штаммом «дельта». Со своей стороны, старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Алексей Куликов отметил, что основная изменчивость всех штаммов коронавируса, как правило, связана с мутациями. Однако коллективный иммунитет к COVID-19 продолжает формироваться, что позволяет избегать тяжелых последствий, отметил он.

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края сообщило, что в медицинских учреждениях региона вновь вводится масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19. Уточняется, что в настоящее время в больницах развернуты 210 коек для лечения ковид-пациентов. Еще 1 354 койки медики готовы развернуть в течение суток. Согласно плану, разработанному по поручению губернатора края, в течение недели, если понадобится, будут развернуты 5 100 коек, включая перепрофилированные.

Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев подписал постановление, согласно которому работодателям республики необходимо обеспечить прививками от коронавируса не менее 80% от общей численности сотрудников. Уточняется, что вакцинация обязательна для работников возрастом от 60 лет и старше, а также для сотрудников сфер здравоохранения, образования, торговли, социального обслуживания, культуры и других.

Власти Мордовии со следующей недели возобновят ношение масок в больницах и социальных учреждениях в связи с угрозой новой волны коронавируса. Также главам муниципальных образований поручили усилить меры по дезинфекции транспорта и подъездов. По словам вице-премьера правительства региона Галины Лотвановой, коллективный иммунитет в республике продолжает снижаться, и если не принять дополнительные оперативные меры, то подъем заболеваемости может быть уже в конце августа — сентябре, когда люди будут возвращаться из отпусков, а дети пойдут в школы.

Фото: Максим Платонов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области намерено подать в суд коллективный иск из-за жалоб клиентов на отказ возвращать деньги за билеты на несостоявшийся концерт Макса Барских. Уточняется, что всего поступило 27 заявлений, а общая сумма иска составила 220 тысяч рублей. Концерт должен был пройти в Екатеринбурге 23 сентября 2020 года, но позднее его дважды перенесли из-за коронавирусных ограничений. Последней назначенной датой стало 16 апреля 2022 года.

Байден заразился коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 567 908 394 человека, 6 380 683 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (90 200 438). На второй строчке — Индия (43 847 065), на третьей — Бразилия (33 505 727), на четвертой — Франция (33 546 628), на пятой — Германия (30 239 122).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 026 294). За ними следуют Бразилия (676 486), Индия (525 930), Россия (374 298, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (326 879).

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, об этом проинформировал Белый дом. В сообщении уточняется, что Байден будет выполнять обязанности президента в полном объеме, но находясь в изоляции. Стоит отметить, что американский президент ранее был вакцинирован от COVID-19. Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что за последнюю неделю перед положительным тестом на коронавирус Байден встречался с лидерами арабского мира, американскими законодателями и Еленой Зеленской, а теперь принимает лекарство для тех, у кого есть риск тяжелого течения заболевания.

Фото: kremlin.ru

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен также сдал тест на коронавирус, но его результат оказался отрицательным. Он добавил, что в последний раз Блинкен встречался с Байденом во вторник, но никаких признаков болезни у него не обнаружено.

Биологи выяснили, что американские летучие мыши способны заражаться SARS-CoV-2 и распространять его частицы в окружающей среде. Отмечается, что эти млекопитающие не похожи на азиатских летучих мышей, в чьих популяциях, предположительно, зародился COVID-19. Исследователи выбрали 37 особей бразильских складчатогубов, обитающих в южных штатах США, а также Мексике. В их респираторную систему ввели частицы SARS-CoV-2, а наблюдения показали, что коронавирус успешно проник в легкие более половины зараженных. Через три недели все млекопитающие выздоровели, а их легкие существенно не пострадали.

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Максим Кокунин