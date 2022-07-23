В Генпрокуратуре предложили создать единый портал с информацией о мерах соцподдержки граждан

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил создать в России единый информационный ресурс, на котором каждый гражданин будет иметь доступ к сведениям о мерах социальной поддержки, предложение направлено главе правительства, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.



В ведомстве отметили, что практика прокурорского надзора свидетельствует о недостаточной осведомленности граждан о федеральных и региональных льготах в связи с размещением данных в разрозненных источниках.

Игорь Краснов считает, что создание единого информационного портала сможет оптимизировать взаимодействие государства с гражданами при получении ими мер социальной поддержки, указывает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле помощник президента Максим Орешкин заявил, что в России социальные расходы бюджета будут расти в ближайшее время. Стране хватает финансов для обеспечения социальных обязательств.



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Маргарита Головатенко