Федеральный Фонд защиты прав дольщиков оценивает стоимость завершения строительства дома ЖК «Мелодия»

Федеральный Фонд защиты прав дольщиков проводит оценку стоимости завершения строительства проблемного дома ЖК «Мелодия». Об этом сообщается в telegram-канале Фонда поддержки дольщиков РТ.

Эта процедура нужна для принятия решения о целесообразности финансирования завершения строительства или выплаты компенсации дольщикам в рамках федеральной программы поддержки. Как отмечается в сообщении фонда, объект с большей степенью вероятности достроят.

Фото: t.me/fpdrt



8 апреля 2021 застройщика ЖК «Мелодия» — ООО «ПИК+» признали банкротом. Компания не выполнила обязательства по строительству многоквартирного дома на улице Габишева в Казани. Сдача дома должна была состояться в четвертом квартале 2017 года. В дальнейшем сроки сдачи неоднократно переносились. А порядка 200 участников долевого строительства остались без квартир.

Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин в начале августа сообщал, что ориентировочно дом в ЖК «Мелодия» сдадут в 2022 году.



Татьяна Леухина