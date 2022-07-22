В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани два пункта наблюдения за состоянием атмосферного воздуха зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенную концентрацию формальдегида в центре Казани выявил ПНЗ №3 на ул. Мартына Межлаука. Она оказалась превышена в 2,8 раза. Концентрация загрязняющего вещества составила 0,141 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Повышенный уровень формальдегида зарегистрировал и ПНЗ №5 по ул. Татарстан, 72. Концентрация достигла 0,071 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 21 июля по 7 часов 22 июля.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».



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Татьяна Демина