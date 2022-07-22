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«Людей незаконно лишили свободы»: родня сотрудницы Приволжского Ростехнадзора о действиях силовиков

15:21, 22.07.2022 2
«Людей незаконно лишили свободы»: родня сотрудницы Приволжского Ростехнадзора о действиях силовиков
Фото: Максим Кокунин

Следственные действия в казанской штаб-квартире Ростехнадзора продолжаются до сих пор. Работа организации полностью парализована, сотрудников не выпустили на обед, в санузел водят в сопровождении сотрудников, сообщили «Реальному времени» родственники одной из сотрудниц Приволжского управления ведомства.

— Людей фактически взяли в заложники — незаконно лишили свободы, а на каком основании? Они не подозреваемые, не обвиняемые, — возмутился в разговоре с журналистом сын работницы.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, около 8 утра у офиса Ростехнадзора в Казани на улице Зинина остановился фургон, из которого вышли вооруженные сотрудники спецназа МВД и вошли в здание. В следственных действиях также участвуют сотрудники экономической полиции и Главного следственного управления МВД по Татарстану.

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Ирина Плотникова
ОбществоПроисшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:25
    Видимо тема ОПГ исчерпала себя, и уже никому не интересна теперь пошло движение по другим направлениям.
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  • Анонимно 15:51
    Ого, это что такое? Может это оборотни ?
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