«Людей незаконно лишили свободы»: родня сотрудницы Приволжского Ростехнадзора о действиях силовиков

Фото: Максим Кокунин

Следственные действия в казанской штаб-квартире Ростехнадзора продолжаются до сих пор. Работа организации полностью парализована, сотрудников не выпустили на обед, в санузел водят в сопровождении сотрудников, сообщили «Реальному времени» родственники одной из сотрудниц Приволжского управления ведомства.

— Людей фактически взяли в заложники — незаконно лишили свободы, а на каком основании? Они не подозреваемые, не обвиняемые, — возмутился в разговоре с журналистом сын работницы.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, около 8 утра у офиса Ростехнадзора в Казани на улице Зинина остановился фургон, из которого вышли вооруженные сотрудники спецназа МВД и вошли в здание. В следственных действиях также участвуют сотрудники экономической полиции и Главного следственного управления МВД по Татарстану.

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Ирина Плотникова