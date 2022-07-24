С наступлением лета в Казани увеличился спрос на товары для создания яркого образа

С наступлением лета казанцы стали чаще покупать товары, которые помогут украсить их образ. Так, продажи стразов для лица и тела в июне выросли в 8,5 раза год к году, глиттера— в 2,8 раза, хайлайтеров — на 51%. Об этом «Реальному времени» сообщили в Ozon.

Отмечается, что спрос также увеличился и на переводные тату, как с разнообразными картинками (рост на 87%), так и имитирующие милые солнечные веснушки (рост на 70%). Вместе с этим интерес к накладным стрелкам для глаз увеличился на 70% в годовом сравнении.

Волосы также должны быть максимально яркими, но синие, малиновые, фиолетовые или зеленые пряди не все могут позволить себе носить постоянно. Поэтому сейчас растет спрос на средства, с помощью которых можно создать яркий образ на короткое время: например, мелки для волос (их продажи выросли в три раза год к году) или оттеночные и тонирующие средства (рост в два раза).

Самые популярные цвета волос этим летом в Казани — «Кровавая Мэри», ультрафиолет, розовый неон, океанический голубой и дымчатый топаз. Оттеночные бальзамы и мелки именно таких расцветок сейчас входят в топ самых продаваемых товаров этой категории на Ozon в регионе. Также популярностью пользуются тонирующие спреи для мгновенного окрашивания отросших корней и нейтрализаторы желтизны.

Фото: realnoevremya.ru

Что касается ногтей, то спрос на декор для них вырос в июне этого года в 3,4 раза по сравнению с июнем 2021-го. Продажи накладных ногтей и типсов за год выросли в 7,5 раза. В топ продаж товаров для ногтей вошли: наборы для стемпинга, золотые и серебряные блестки, мерцающие хлопья для маникюра, синие, зеленые и ярко-розовые сухоцветы для дизайна ногтей. Кроме того, особым спросом пользуются радужные водные наклейки и гель-паутинка.

— Тренд на самоидентификацию и самовыражение не нов, но его формы в социуме регулярно обновляются. Стремление человека выразить свое настроение, внутреннее самоощущение во внешней форме — это один из невербальных способов коммуникации с миром, вид и цвет украшения как бы что-то сообщает о его носителе окружающим. Аксессуар может стать способом выделиться среди других, заявить о себе или, наоборот, — показать свою принадлежность к определенной группе. Изменения в предпочтениях могут говорить об изменениях в мироощущении и самопрезентации человека. Яркие штрихи образов — это часть наших психологических портретов. Так, например, образ в тату, если расспросить носителя об ассоциациях, может рассказать о явных и скрытых смыслах его чувств и переживаний. Блестящие стразы привлекают внимание к определенной части тела, которую подчеркивают из чувства гордости или, наоборот, чтобы скрыть за яркостью боль. Цветные пряди чаще говорят о тональности настроения, это может быть попыткой «вытянуть себя за волосы» в яркую полосу жизни, — рассказала психолог и специалист по психодинамике Олеся Толстухина.

Фото: pxhere.com

13 июля стало известно, что в Казани по итогам квартала спрос на услуги бьюти-специалистов увеличился на 52%. Предложений от мастеров за этот же период стало больше на 16%, говорится в исследовании сервиса «Авито.Услуги».

В столице Татарстана наиболее популярны следующие услуги: маникюр и педикюр (+84%), услуги парикмахера (+84%), косметолога (+72%), визажиста (+77%) и мастера по тату и пирсингу (+79%).



Средняя цена на них по стране не менялась с I квартала этого года и составила 800 рублей за одну процедуру.

Максим Кокунин