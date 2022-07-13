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В Казани вырос спрос на услуги бьюти-специалистов на 52%

02:34, 13.07.2022
В Казани вырос спрос на услуги бьюти-специалистов на 52%
Фото: pxhere.com

В Казани по итогам квартала спрос на услуги бьюти-специалистов увеличился на 52%. Предложений от мастеров за этот же период стало больше на 16%, говорится в исследовании сервиса «Авито.Услуги».

В столице Татарстана наиболее популярны следующие услуги: маникюр и педикюр (+84%), услуги парикмахера (+84%), косметолога (+72%), визажиста (+77%) и мастера по тату и пирсингу (+79%).

Фото: pixnio.com

Средняя цена на них по стране не менялась с I квартала этого года и составила 800 рублей за одну процедуру.

В апреле сервис «Авито Работа» сообщал, что в Казани по итогам первого квартала 2022 года количество вакансий в группе профессий «Фитнес, салоны красоты» увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Татьяна Леухина
ОбществоБизнесУслуги Татарстан

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