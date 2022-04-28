В Казани на улице Белинского частично ограничат движение из-за работ по реконструкции теплопровода

В Казани временно ограничат движение на участке автодороги по улице Белинского в Авиастроительном районе. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Со 2 мая по 27 июля перекроют тротуар вдоль проезжей части, а также заезды во дворы жилых домов от дома №8 до дома №10 по ул.Белинского. Ограничения связаны с работами по реконструкции теплопровода.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в мэрии сообщили, что с 4 по 16 мая частично закроется для движения участок автодороги по улице Поперечно-Гривской в Кировском районе. Это связано с работами на сетях водоотведения.



Татьяна Леухина