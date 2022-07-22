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Зампредседателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов попал под санкции ЕС

10:59, 22.07.2022
Зампредседателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов попал под санкции ЕС
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Евросоюз ввел санкции против зампредседателя Госсовета Татарстана Юрия Камалтынова. Информация опубликована на сайте Евросоюза.

Также ограничительные меры ввели против первого заместителя премьер-министра России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова. Всего под новые санкции попали более 50 физических и юридических лиц из России.

Вчера совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Среди новых ограничений — частичное эмбарго на золото. Все действующие санкции против России продлили до конца января 2023 года.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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