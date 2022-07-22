Зампредседателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов попал под санкции ЕС

Евросоюз ввел санкции против зампредседателя Госсовета Татарстана Юрия Камалтынова. Информация опубликована на сайте Евросоюза.

Также ограничительные меры ввели против первого заместителя премьер-министра России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова. Всего под новые санкции попали более 50 физических и юридических лиц из России.

Вчера совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Среди новых ограничений — частичное эмбарго на золото. Все действующие санкции против России продлили до конца января 2023 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина