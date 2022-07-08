В Татарстане снизились цены на бананы, яблоки и сахар

В Татарстане подешевели бананы, яблоки, сахар-песок и некоторые другие продовольственные товары. Снижение цен зафиксировано с 24 июня по 1 июля.

По данным Татарстанстата, бананы в республике стали дешевле на 5,03%. По данным на 24 июня, средняя цена на них составляла 102,37 рубля за один килограмм. К началу июля она опустилась до 97,24 руб./кг.

Цены на яблоки опустились на 1,27%, до 123,05 руб./кг. Сахар-песок за неделю стал дешевле на 2,78%. Свежие помидоры за неделю подешевели на 6,83%.

Фото: Татарстанстат

В конце июня в Татарстане также зафиксировано падение средних цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Свежая белокочанная капуста с 24 июня по 1 июля подешевела на 19,62%, картофель — на 14,24%, столовая свекла — на 9,6%, лук — на 5,38%, а морковь на 4,52%.



Вместе с этим с 24 июня по 1 июля в Татарстане подорожали свежие огурцы, маргарин, консервы для детского питания и вареная колбаса. Также выросли цены на вермишель, печенье, сливочное масло, баранину и говядину.



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Татьяна Демина