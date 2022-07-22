Philip Morris может покинуть Россию к концу года

Американский табачный концерн Philip Morris International может покинуть российский рынок ближе к концу 2022 года. Об этом сообщил исполнительный директор Яцек Ольчак в интервью агентству Bloomberg.

— Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Предполагаю, что к концу года мы согласуем (уход, — прим.ред.) с Россией, — рассказал Ольчак.

После ухода из России концерн планирует переориентироваться на азиатский и европейский рынки. Исполнительный директор выразил надежду, что продукция компании сможет появиться и на американском рынке, где сейчас она не представлена.

9 марта Philip Morris объявил о приостановке запланированных инвестиций, запуска новых продуктов в России и снижении объемов производства. Решение было принято из-за продолжающихся перебоев в цепочке поставок и меняющейся нормативно-правовой базы. При этом компания заявила, что продолжит поддерживать российских сотрудников и выплачивать им зарплату.



Позже стало известно, что один из крупных мировых производителей табачной продукции — Philip Morris International рассматривает варианты реструктуризации бизнеса в России, включая и возможную передачу активов.



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Татьяна Леухина