Philip Morris сокращает производство и приостанавливает инвестиции в России

Крупный мировой производитель табачной продукции Philip Morris International объявил о приостановке запланированных инвестиций, запуска новых продуктов в России и снижении объемов производства. Об этом сообщает «РИА Новости».

Объемы решено было снизить из-за продолжающихся перебоев в цепочке поставок и меняющейся нормативно-правовой базы. При этом компания заявила, что продолжит поддерживать российских сотрудников и выплачивать им зарплату. Их штат в России составляет больше 3 200 человек.

Согласно имеющимся данным, в 2021 году на Россию у Philip Morris приходилось почти 10% от общего объема отгрузок сигарет и продукции для устройств нагревания табака и около 6% от глобальной выручки. Компания открыла свое представительство в РФ в 1992 году.

Сегодня еще одна табачная компания — Imperial Tobacco (четвертая крупнейшая в мире, входит в состав Imperial Brands) приостановила свою деятельность в России из-за ситуации на Украине. На российском рынке она производит и реализует международные сигаретные бренды Davidoff, West, Jadé, P&S и локальную марку «Максим».



Дарья Акимова