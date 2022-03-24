Philip Morris рассмотрит варианты реструктуризации бизнеса в России

Один из крупных мировых производителей табачной продукции Philip Morris International рассматривает варианты реструктуризации бизнеса в России, включая и возможную передачу активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

По словам представителей компании, подобное решение было связано с с продолжающимися логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде. Они оказывают прямое воздействие на темпы и объемы производства продукции концерна.

В Philip Morris отметили, что ключевыми приоритетами компании в России остаются соблюдение всех социальных обязательств перед российскими сотрудниками, выполнение всех текущих налоговых и деловых обязательств и строгое соответствие действующему законодательству государства.

9 марта Philip Morris объявил о приостановке запланированных инвестиций, запуска новых продуктов в России и снижении объемов производства. Решение было принято из-за продолжающихся перебоев в цепочке поставок и меняющейся нормативно-правовой базы. При этом компания заявила, что продолжит поддерживать российских сотрудников и выплачивать им зарплату.



Дарья Акимова