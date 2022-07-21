Стали известны первые победители «Игр дружбы» в Казани

Фото: Максим Платонов

Стали известны имена первых победителей «Игр дружбы» и в финале Кубка России в Казани.



На дистанции 50 метров брассом одержала победу на Елена Богомолова. Ее результат составил 30,75 секунды, второе место у Елены Годун (30,94), третьей стала представительница Белоруссии Алина Змушка (30,96).

Первое место на дистанции 50 м баттерфляем занял Олег Костин (22,78), второе — Роман Шевляков (23,20), третье — Михаил Вековищев (23,25).

В мужском заплыве на 400 м кролем одержал победу спортсмен Александр Егоров (3.47,04), серебро завоевал Даниил Шаталов (3.47,17), третьим финишировал Мартин Малютин (3.49,46), сообщает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Первый этап «Игр дружбы» по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду, получивший название «Мир», открылся сегодня во Дворце водных видов спорта в Казани — в нем принимают участие более 1,1 тысячи спортсменов.

Игры пройдут во Дворце водных видов спорта и будут состоять из трех этапов — «Мир», «Спорт» и «Легенды». Первый этап проведут с 21 июля по 2 августа. Ожидается участие более 1 100 спортсменов. В рамках него с 20 по 25 июля состоятся международные соревнования по плаванию.

Второй этап мероприятия состоится с 9 по 26 ноября. Он объединит Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду и международные соревнования по плаванию. Третий этап пройдет с 15 по 26 декабря.

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Маргарита Головатенко