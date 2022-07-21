Матыцин: необходимости создавать альтернативные Олимпиаде игры пока нет
Министр спорта России Олег Матыцин считает, что необходимости в создании альтернативных Олимпийским играм соревнований на данный момент нет, сообщает ТАСС.
— У нас достаточно форматов — это и страны БРИКС, ШОС, СНГ, чтобы дать возможность нашим спортсменам не терять ощущения конкурентной среды, — сказал он.
Министр спорта выразил надежду на то, что в международных федерациях и Международном олимпийском комитете «восторжествует разум»:
— Без России развитие мирового спорта невозможно, лишать права на участие в Олимпийских играх спортсменов будет преступлением и приведет только к большему разладу внутри олимпийского движения.
Матыцин сегодня заявил, что Казань обладает потенциалом для ежегодного проведения соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы».
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