Министр спорта Матыцин: у Казани есть потенциал для ежегодного проведения «Игр дружбы»

Казань обладает потенциалом для ежегодного проведения соревнований по водным видам спорта «Игры дружбы», заявил министр спорта России Олег Матыцин.



— Сегодня мы видим, что Казань обладает потенциалом, мы планируем проведение этих игр здесь. Не вижу преград, чтобы они проводились каждый год. Мы надеемся, что это не нарушит международный календарь и станет дополнительным стимулом для спортсменов, приводит его слова ТАСС.

Первый этап «Игр дружбы» по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду, получивший название «Мир», открылся сегодня во Дворце водных видов спорта в Казани — в нем принимают участие более 1,1 тысячи спортсменов.

Фото: Ринат Назметдинов

Игры пройдут во Дворце водных видов спорта и будут состоять из трех этапов — «Мир», «Спорт» и «Легенды». Первый этап проведут с 21 июля по 2 августа. Ожидается участие более 1 100 спортсменов. В рамках него с 20 по 25 июля состоятся международные соревнования по плаванию.

Второй этап мероприятия состоится с 9 по 26 ноября. Он объединит Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду и международные соревнования по плаванию. Третий этап пройдет с 15 по 26 декабря.

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Маргарита Головатенко