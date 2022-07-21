МВД России задержало более 80 человек по итогам международной операции против интернет-торговли фальсификатами

Фото: Максим Платонов

МВД России задержало 86 граждан по итогам международной операции «Пангея», цель которой — объединение усилий в противодействии преступлениям, связанным с интернет-торговлей незарегистрированными, фальсифицированными и недоброкачественными лекарствами, биологически активными добавками и медицинскими изделиями, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.



По фактам реализации сильнодействующих веществ, а еще оформления сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 за денежное вознаграждение возбуждено 255 уголовных дел.

МВД проверило более 750 тысяч международных почтовых отправлений, чтобы перекрыть межгосударственные и межрегиональные каналы поставки рецептурных препаратов. 83 отправления содержали сильнодействующие вещества и были задержаны для проведения процессуальных действий.

В интернете запрещенную информацию содержали более восьми тысяч ресурсов. Более чем 1,5 тысячи интернет-сайтов, имеющих регистрацию за рубежом, в нарушение российского законодательства предлагали к продаже лекарственные средства, БАДы и медицинские изделия. Направлены письма в Федеральную службу по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле в Казани сотрудники полиции выявили факт реализации лекарственных препаратов без лицензии в одном из офисов города. В действиях казанцев усмотрели признаки состава административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».



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Маргарита Головатенко