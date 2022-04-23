В Казани выявили факт торговли лекарствами без лицензии
В Казани сотрудники полиции выявили факт реализации лекарственных препаратов без лицензии в одном из офисов города — информация поступила в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану.
В ходе проверки сотрудники МВД приобрели две упаковки лекарственного препарата на общую сумму 1 тысяча рублей. Уже в ходе последующих мероприятий в помещении офиса обнаружили и изъяли 40 аналогичных упаковок.
Установлено, что торговля лекарствами осуществлялась без оформления необходимой фармацевтической лицензии. В действиях казанцев усмотрели признаки состава административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».
Недавно жителя Казани задержали за незаконный экспорт компонента оружия массового поражения. Выяснилось, что 40-летний бизнесмен, используя учрежденные им фирмы, организовал незаконный экспорт тританоламина. Данное вещество входит в список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 189 УК РФ.
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