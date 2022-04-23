В Казани выявили факт торговли лекарствами без лицензии

В Казани сотрудники полиции выявили факт реализации лекарственных препаратов без лицензии в одном из офисов города — информация поступила в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану.



В ходе проверки сотрудники МВД приобрели две упаковки лекарственного препарата на общую сумму 1 тысяча рублей. Уже в ходе последующих мероприятий в помещении офиса обнаружили и изъяли 40 аналогичных упаковок.

Установлено, что торговля лекарствами осуществлялась без оформления необходимой фармацевтической лицензии. В действиях казанцев усмотрели признаки состава административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Фото: realnoevremya.ru

Недавно жителя Казани задержали за незаконный экспорт компонента оружия массового поражения. Выяснилось, что 40-летний бизнесмен, используя учрежденные им фирмы, организовал незаконный экспорт тританоламина. Данное вещество входит в список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 189 УК РФ.

Маргарита Головатенко