Вратарь «Рубина» Никита Медведев перешел в «Ростов»

Вратарь «Рубина» Никита Медведев покидает команду и переходит в «Ростов», об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

ФК «Рубин» и Никита Медведев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон.

Голкипер перешел в казанский клуб из московского «Локомотива» в августе 2020 года. В минувшем сезоне он провел единственный матч за команду тренера Леонида Слуцкого против «Уфы».

Сегодня стало известно, что «Рубин» взял на просмотр футболиста национальной сборной Ирака Али Аднана Казима. 28-летний Али — защитник из Ирака. Он выступал за «Ризеспор» (Турция), «Удинезе» (Италия), «Аталанта» (Италия) и «Ванкувер Уайткэпс» (Канада).



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Маргарита Головатенко