«Рубин» взял на просмотр футболиста национальной сборной Ирака Али Аднана Казима
Казанский «Рубин» взял на просмотр футболиста национальной сборной Ирака Али Аднана Казима. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
28-летний Али — защитник из Ирака. Он выступал за «Ризеспор» (Турция), «Удинезе» (Италия), «Аталанта» (Италия) и «Ванкувер Уайткэпс» (Канада).
Казим также провел 81 матч за национальную сборную Ирака и забил 7 мячей.
В понедельник стало известно, что защитник Монтассар Тальби покидает казанский «Рубин». Местом продолжения карьеры игрока станет французский ФК «Лорьян».
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