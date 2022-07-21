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«Рубин» взял на просмотр футболиста национальной сборной Ирака Али Аднана Казима

12:43, 21.07.2022
«Рубин» взял на просмотр футболиста национальной сборной Ирака Али Аднана Казима
Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» взял на просмотр футболиста национальной сборной Ирака Али Аднана Казима. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

28-летний Али — защитник из Ирака. Он выступал за «Ризеспор» (Турция), «Удинезе» (Италия), «Аталанта» (Италия) и «Ванкувер Уайткэпс» (Канада).

Казим также провел 81 матч за национальную сборную Ирака и забил 7 мячей.

В понедельник стало известно, что защитник Монтассар Тальби покидает казанский «Рубин». Местом продолжения карьеры игрока станет французский ФК «Лорьян».

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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