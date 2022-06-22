Совет директоров «ТНХИ-Х» решил не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям

Совет директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» принял решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам прошедшего финансового года. Информация об этом опубликована на портале центра раскрытия корпоративной информации.

Решение было принято единогласно участниками годового общего собрания акционеров предприятия.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж предприятием по итогам прошлого года составила четыре миллиона рублей, а чистая прибыль — 284,2 миллиона. Чистые активы предприятия составляют 11,66 миллиарда рублей. Уставный капитал компании составляет 42 миллиона.

В июне прошлого года стало известно, что «Татнефтехиминвест-холдинг» планирует стать непубличной компанией. Вопрос отказа от публичного статуса обсуждался на совете директоров. Сейчас это решение уже исполнено.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Артем Гафаров