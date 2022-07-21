Тысячи верующих и иерархи РПЦ: в Казани прошел крестный ход в честь Казанской иконы Богородицы

13:12, 21.07.2022 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани прошел крестный ход в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы. Чтимый список Казанской иконы Божией Матери пронесли по историческому центру столицы РТ. Участие в молитвенном шествии к месту обретения чудотворного образа приняли 3 500 верующих и 30 иерархов РПЦ со всей России.


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