Тысячи верующих и иерархи РПЦ: в Казани прошел крестный ход в честь Казанской иконы Богородицы

В Казани прошел крестный ход в честь 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы. Чтимый список Казанской иконы Божией Матери пронесли по историческому центру столицы РТ. Участие в молитвенном шествии к месту обретения чудотворного образа приняли 3 500 верующих и 30 иерархов РПЦ со всей России.
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