Средний размер автокредита в Татарстане вырос на 3,5%

Фото: Максим Платонов

В июне 2022 года средний размер автокредита в Татарстане достиг 1 060 098 рублей. Это на 3,5% больше, чем в мае, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По среднему размеру июньского автокредита Татарстан занял 22-ю строчку в рейтинге из 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования. В топ-3 попали Москва (1,78 миллиона), Московская область (почти 1,6 миллиона) и Санкт-Петербург (почти 1,5 миллиона).

Фото: realnoevremya.ru

Наибольший рост среднего чека кредита на покупку машины зарегистрировали в Саратовской области — он вырос на 12,1%. В Ставропольском крае он увеличился на 9,2%, в Ленинградской области — на 8,3%, в Кемеровской — на 7,4%, а в Самарской — на 5,9%.

При этом в некоторых регионах России средний размер автокредита в июне снизился. Так, например, в Омской области он уменьшился на 12,9%, а в Алтайском и Красноярском краях — на 9,4% и 8% соответственно.

Напомним, по данным НБКИ, в июне этого года жители Татарстана взяли 1 946 кредитов на покупку автомобиля. Это на 26,3% больше, чем в предыдущем месяце: в мае их число составляло 1 541.

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Татьяна Демина