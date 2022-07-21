Осенью из Казани начнут летать рейсы в Грозный
Осенью из Казани откроются рейсы в Грозный. Их запускает авиакомпания Nordwind.
Вылет из Казани запланирован на 4 октября на 9.50, прибытие в Грозный — в 12.40. Обратный рейс из аэропорта Грозного вылетит в 13.40, прилет в столицу Татарстана ожидается в 16.20.
С 1 ноября добавят один вылет по субботам. График движения поменяется, отметили в пресс-службе международного аэропорта «Казань».
Кроме того, с октября столицу Татарстана и сибирские города — Иркутск и Новокузнецк — свяжут два новых рейса.
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