Объемы потребкредитования в Татарстане рухнули вдвое

В Татарстане за январь — май этого года выдали потребительские кредиты на общую сумму в 26,9 миллиарда рублей. Это на 51,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татарстан по итогам первых пяти месяцев 2022 года занял шестое место среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребкредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

На первой строчке оказалась Москва, где в январе — мае выдали потребительских кредитов на 112 миллиардов рублей, что на 40,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте — Московская область (62,4 миллиарда), на третьем — Санкт-Петербург (43,9 миллиарда), на четвертом — Свердловская область (30,4 миллиарда). Топ-5 замкнул Краснодарский край — 29,2 миллиарда рублей.

Фото: Максим Платонов

Существенное снижение объемов выданных потребкредитов по итогам января — мая 2022 года зарегистрировали в Ханты-Мансийском автономном округе (-55,9%), Пермском (-54,6%) и Красноярском (-54%) краях. В Иркутской области они сократились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 53,7%, а в Ленинградской области на 53,2%.

В целом по данным 4 тысяч кредиторов, которые передают сведения в НБКИ, в январе — мае 2022 года выдано кредитов на покупку потребительских товаров на 880 миллиардов рублей. Это на 49,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда их объем оценивался в 1,74 триллиона рублей.

По данным НБКИ, в Татарстане в мае 2022 года средний размер потребительского кредита достиг 161 234 рубля, что на 15,9% больше, чем в предыдущем месяце. В апреле этого года он составлял 139 164 рубля.



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Татьяна Демина