В Богородицком монастыре открылся музей Казанской епархии

20 июля в Казанско-Богородицком монастыре открылся музей Казанской епархии. В нем будут храниться предметы, рассказывающие о жизни христиан в Среднем Поволжье в VII—XX веках. Экспозицию приурочили к 443-летию обретения Казанской иконы Божией Матери и десятой годовщине образования Татарстанской митрополии, сообщили в пресс-службе митрополии.



Когда-то в Казанской епархии существовал церковно-археологический кабинет, но в советское время он был уничтожен. Собранные в нем коллекции разошлись по музеям и частным домам. Создавая епархиальный музей, мы руководствовались желанием рассказать об истории христианства в Казанском крае, — рассказал на открытии митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Основная часть коллекций хранится в фондах государственных музеев. Здесь собрали то, что хранилось в частных коллекциях и на приходах.

В столице Татарстана по случаю 443-летия обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы 20 и 21 июля состоятся праздничные богослужения и мероприятия. «Реальное время» публиковало их программу.



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Маргарита Головатенко