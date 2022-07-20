В России задолженность по зарплате составила 801,7 млн рублей

По состоянию на 1 июля задолженность по заработной плате в России составила 801,7 млн рублей — это на 88,3 млн рублей (9,9%) меньше, чем по состоянию на 1 июня, сообщает Росстат.



Долги по зарплате в мае поднялись на 0,1%, в апреле они сократились на 11,8%, в марте выросли на 8,3%, в феврале — на 1,7%, в январе — на 16,4%.

На долги, образовавшиеся в текущем году, приходится 250 млн рублей (31,2%), в 2021 году — 148,8 млн рублей (18,6%), в 2020 году и ранее — 402,9 млн рублей (50,2%).

Фото: realnoevremya.ru

На 1 июня 2021 года суммарная задолженность по зарплате в Татарстане оценивали в 41,1 миллиона рублей. Это самый большой долг в Приволжском федеральном округе. За месяц сумма задолженности зарплаты в Татарстане снизилась на 11%. На 1 мая этого года она оценивалась в 46,2 миллиона рублей.



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Маргарита Головатенко