В Казани эвакуировали ТЦ «Тандем» — вызов оказался ложным

Фото: Максим Платонов

В 13.19 в МЧС поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в ТЦ «Тандем» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ

До прибытия пожарных была организована эвакуация посетителей и персонала — всего 250 человек. Пожарные обошли все помещения. В 13.39 сообщили, что произошел ложный вызов из-за скачка напряжения.

В мае в казанском торговом центре «Тандем» произошла ложная сработка датчика автоматической пожарной сигнализации (АПС).



Алексей Нечаев