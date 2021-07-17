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В Казани эвакуировали ТЦ «Тандем» — вызов оказался ложным

14:26, 17.07.2021
В Казани эвакуировали ТЦ «Тандем» — вызов оказался ложным
Фото: Максим Платонов

В 13.19 в МЧС поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в ТЦ «Тандем» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ

До прибытия пожарных была организована эвакуация посетителей и персонала — всего 250 человек. Пожарные обошли все помещения. В 13.39 сообщили, что произошел ложный вызов из-за скачка напряжения.

В мае в казанском торговом центре «Тандем» произошла ложная сработка датчика автоматической пожарной сигнализации (АПС).

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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