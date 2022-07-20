Олег Знарок о работе с Зинэтулой Билялетдиновым в «Ак Барсе»: «Это не редкая картина»

Фото: "Ак Барс"

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал о своей работе в команде с ее бывшим тренером Зинэтулой Билялетдиновым, который недавно стал советником исполнительного директора казанского клуба по хоккейной вертикали. «Это не редкая картина», — заявил он.



— Если есть чему поучиться, есть к чему прислушаться, почему бы не поучиться, — считает Олег Знарок. Зинэтулу Билялетдинова он охарактеризовал как опытного тренера.

Главный тренер «Ак Барса» также отметил, что разговаривал с Билялетдиновым еще до подписания контракта, пишет «РИА Новости».

Зинэтула Билялетдинов. Фото: ak-bars

Напомним, Олег Знарок стал главным тренером казанского «Ак Барса» в этом году. О подписании контракта с ним клуб объявил 1 июля. Соглашение рассчитано на один год.

Зинэтула Билялетдинов был главным тренером «Ак Барса» дважды — с 2004-го по 2011-й и с 2014 по 2019 год. При нем казанский клуб четыре раза становился победителем на чемпионате России. В минувшие выходные «Ак Барс» сообщил, что он назначен советником исполнительного директора по хоккейной вертикали.



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Татьяна Демина