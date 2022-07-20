ФСБ: в Татарстане перевозчика 19 кг наркотиков посадили на 9 лет

К 9 годам колонии строгого режима приговорил 32-летнего Артура Латыпова из Уфы Верхнеуслонский райсуд Татарстана. Мужчина признан виновным в незаконной перевозке и покушении на сбыт крупной партии наркотиков, сообщили «Реальному времени» в УФСБ по РТ.



В сентябре 2021 года Латыпова задержали на трассе сотрудники УФСБ. И обнаружили при досмотре его машины 12 кг мефедрона и 7 кг гашиша.

В ходе следствия было установлено — этот запрещенный товар водитель забрал в Санкт-Петербурге и планировал сбывать в Уфе, сообщил «Реальному времени» официальный представитель УФСБ по РТ Андрей Сергеев.

Вину подсудимый признал. Приговор уже вступил в силу.

Ранее в ФСБ сообщали, что за перевозку 1 кг наркотиков в Татарстане на 8 лет посадили другого жителя Башкирии.