ФСБ: за транзит 1 кг наркотиков в Татарстане осужден житель Башкирии

Фото: "Реальное время"

8 лет колонии строгого режима получил по приговору Верхнеуслонского суда Татарстана Вячеслав Ащеулов из Башкирии. Его признали виновным в покушении на наркосбыт в особо крупном размере, сообщили «Реальному времени» в УФСБ по РТ.



В сентябре прошлого года автомобиль осужденного задержали сотрудники ФСБ и МВД, обнаружив в тайнике между газовым баллоном и сиденьем 999 граммов синтетического наркотика N-метилэфедрон.

В ходе следствия и суда было установлено: Ащеулов через интернет приобрел у неустановленного лица информацию о местонахождении крупной закладки в Подмосковье, забрал партию и планировал доставить ее в Екатеринбург. За одну поездку ему обещали 100 тысяч рублей. Расследованием этого дела занимались сотрудники ФСБ.

Приговор уже вступил в силу.