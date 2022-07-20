В 2022 году в Татарстане статус обвиняемых получили 363 члена ОПФ

С начала года по преступлениям в Татарстане возбудили 4 уголовных дела по организации преступного сообщества и привлекли к уголовной ответственности 363 члена организованных преступных формирований. Об этом сегодня сообщил глава МВД республики Артем Хохорин на выездной коллегии ведомства в Тетюшах.



В пресс-службе министерства напомнили — 16 июня текущего года возбуждено дело по статье 210 УК РФ в отношении организаторов и участников международного проекта «автоматической генерации прибыли» Finiko. По версии следствия, 22 обвиняемых и объявленных в розыск россиянина незаконно завладели средствами минимум 10 тысяч «инвесторов» на сумму свыше 1 млрд рублей.

Также на коллегии стало известно — МВД Татарстана стало лидером ПФО по числу пойманных дистанционных воров и мошенников, а ущерб по коррупционным и экономическим преступлениям за полгода в Татарстане составил свыше 34,6 млрд рублей.