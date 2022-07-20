МВД Татарстана стало лидером ПФО по числу пойманных дистанционных воров и мошенников
Сегодня глава МВД по Татарстану Артем Хохорин на коллегии ведомства по итогам работы полиции республики за полгода сообщил об успехах подчиненных в расследовании дистанционных хищений и выявлении тех, кто их совершил. По этому показателю полицейские региона находятся на первом месте в Приволжском федеральном округе и на четвертом по стране.
Почти в полтора раза выросло число направленных в суды дел о мошенничествах с использованием IT-технологий — по сравнению с первым полугодием 2021 года. Выявленных преступников данной категории стало больше на 28%.
Также на заседании была обнародована цифра о полугодовом ущербе по преступлениям в сфере экономики и борьбы с коррупцией — 34 млрд рублей.
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