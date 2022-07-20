УК «Капитал-Траст-Инвест»: обвинение в повреждении объекта культурного наследия опровергнуто решениями судов

Фото: Максим Платонов

УК «Капитал-Траст-Инвест» прокомментировала сообщение СУ Следственного комитета России по Татарстану о предъявлении обвинения в повреждении объекта культурного наследия Алексею Семину.

— На сегодняшний день обвинение в адрес компании в повреждении, уничтожении объекта культурного наследия опровергнуто решениями судов апелляционной и кассационной инстанций, которыми дело в отношении компании прекращено за недоказанностью, — заявили в УК «Капитал-Траст-Инвест».

В компании напомнили, что Шестой кассационный суд в Самаре отменил решение Верховного суда Татарстана о привлечении УК «Капитал-Траст-Инвест» к административной ответственности за повреждение объекта культурного наследия по ул. Карла Маркса, 17 в Казани. Он указал, что нижестоящими судами не установлено, в чем конкретно оно выразилось и какой вред объекту причинили. Указанное нарушение кассационный суд признал существенным, постановление незаконным и вернул дело на новое рассмотрение в Верховный суд Татарстана.

Последующий пересмотр дела в Верховном суде Татарстана подтвердил, что материалами дела не установлено, в чем именно выразилось повреждение объекта культурного наследия и какой вред ему причинен. В связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых компания была привлечена к административной ответственности, Верховный суд РТ 29 июня 2022 года отменил ранее вынесенные судебные акты и прекратил в отношении УК «Капитал-Траст-Инвест» административное дело по факту уничтожения и (или) повреждения объекта культурного наследия.

В компании также обратили внимание, что 15 июля 2022 года Приволжский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следствия об аресте Алексея Семина и оставил его без удовлетворения.

Фото: wikipedia.org

До этого, 23 июня, после отмены Шестым кассационным судом общей юрисдикции решений нижестоящих судов по этому делу Приволжский районный суд Казани отказал в наложении ареста на денежные средства Алексея Семина — ходатайство следствия оставлены без удовлетворения. В своем постановлении суд указал, что материалы следствия не содержат сведений о том, что бизнес имеет статус подозреваемого либо обвиняемого по уголовному делу, а также не является лицом, несущим по закону материальную ответственность.

Татьяна Демина