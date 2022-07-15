Казанский суд отказал в заочном аресте миллиардера Алексея Семина

Бенефициар группы компаний ASG Алексей Семин заочно получил статус обвиняемого. Следователи привлекли его к ответственности по делу о повреждении в центре Казани памятника федерального значения — комплекса «Адмиралтейская контора». И сегодня попытались заочно арестовать. Суд не согласился, сообщает журналист «Реального времени».



Ходатайство СК рассматривал Приволжский райсуд Казани. На заседании было объявлено, что заочное обвинение Семину предъявлено пока лишь по зданию на Карла Маркса, 17, хотя в возбужденном 11 месяцев назад деле указывается еще один памятник — «Номера Михайлова» на улице Лобачевского.

А вот местонахождение самого обвиняемого силовикам неизвестно, в связи чем он объявлен в федеральный и одновременно — в межгосударственный розыск.

Владельцем обоих зданий является закрытый паевый инвестфонд «АС-фонд строительный», но объекты переданы в доверительное управление ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Семина в СК считают конечным бенефициаром данных организаций.

Защитники бизнесмена в разговоре с «Реальным временем» заявили — считают его преследование необоснованным и говорят о повторении истории 2015 года, после пожара в ТЦ «Адмирал». Тогда Семина заочно обвинили в ряде преступлений, включая нарушение требований пожарной безопасности, избрали заочный арест... Однако позже данное решение было признано незаконным Верховным судом Татарстана.

В решении суда об отказе в заочном заключении под стражу с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ прозвучало обоснование: «Представленные в суд материалы и пояснения следователя не свидетельствуют о наличии достаточных данных об обоснованности подозрения в причастности к преступлению Семина А.В.».

Подробнее об этом — чуть позже в эксклюзивном репортаже «Реального времени».