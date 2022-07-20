Татарстанская компания отправит новые позиции продуктов на МКС

Фото: NASA

Команда МКС во главе с командиром экспедиции Олегом Артемьевым ждет доставки от одной из татарстанских компаний, поставляющих космонавтам продукты питания.



Меню в ближайшее время пополнится десятью новыми позициями — одним деликатесным и четырьмя майонезными соусами, тремя джемами и двумя топпингами. Продукция не является специализированной и продается в магазинах. Позиции выпускаются по СТО и ГОСТу, в составе — натуральные ингридиенты.

Питание космонавтов курирует особая комиссия, в ее составе — специалисты отдела космического питания филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», инженеры и космонавты. Сперва проводится дегустация — специалисты оценивают еду по консистенции, цвету и вкусу. Затем продукты-победители проходят микробиологические исследования. В случае положительных результатов их включают в «Перечень продуктов промышленного производства, рекомендованных для питания космонавтов», и они отправляются на МКС.

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Маргарита Головатенко