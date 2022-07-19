В Елабуге отремонтируют еще 3 км дорог за 35 млн рублей

Фото: пресс-служба Елабужского района

В Елабуге отремонтируют еще 3 км дорог — на эти цели предусмотрят 35 млн рублей, сообщили в пресс-службе района.



Средства выделят из бюджета республики. Ремонтные работы планируют провести в селах Танайке и Мальцево. К ремонту дорожного полотна на улице Окружное шоссе уже приступила подрядная организация «Спецстройсервис».

Фото: пресс-служба Елабужского района

Напомним, в связи с ремонтом в Черемшанском районе Татарстана временно ограничивают движение на подъезде к деревне Новое Кадеево. Движение будет ограничено на участке от 0 км до 4,8 км до 1 октября.



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Маргарита Головатенко