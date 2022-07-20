В казанском зоопарке поселился дальневосточный лесной кот

Фото: пресс-служба казанского зоопарка

Дальневосточный лесной кот поселился в исторической части казанского зоопарка, сообщили в пресс-службе учреждения.



Коту уже год, но клички у него до сих пор нет. Поэтому сотрудники зоопарка устроили среди посетителей онлайн-голосование. Одно из требований — отсутствие в кличке буквы «р». Окончательный выбор примут сотрудники зоопарка.

В пресс-службе сообщили, что самец адаптировался к вольеру, практически сразу у него появилось любимое место — амурское пробковое дерево.

Дальневосточный лесной кот (Prionailurus bengalensis euptilurus) ведет сумеречный образ жизни. Его тело достигает в длину 90 см. У кота сильные зубы, округленные уши и длинные вибриссы, а на носу есть широкая голая полоса без шерсти.

Фото: пресс-служба казанского зоопарка

В июне сообщалось, что в Казанском зооботсаду у мартышек Бразза родился детеныш. Новый обитатель появился на свет 4 июня.



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Маргарита Головатенко