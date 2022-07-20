В Татарстане во втором квартале сократилось число открытий конкурсных производств в отношении юрлиц и КФХ
В апреле — июне 2022 года в Татарстане зарегистрировали 58 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это на 12% меньше, чем за январь — март, следует из данных Федресурса.
По количеству открытых в апреле — июне конкурсных производств в отношении юрлиц и КФХ Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа. Так, например, в Самарской области их число составило 44, в Нижегородской области — 42, в Башкирии и Саратовской области — по 37.
В целом рейтинг регионов ПФО по числу сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и КФХ во втором квартале 2022 года выглядит следующим образом:
- Татарстан — 58;
- Самарская область — 44;
- Нижегородская область — 42;
- Башкирия — 37;
- Саратовская область — 37;
- Пермский край — 34;
- Мордовия — 22.
- Ульяновская область — 21;
- Оренбургская область — 19;
- Удмуртия — 14;
- Пензенская область — 11;
- Чувашия — 8;
- Кировская область — 6;
- Марий Эл — 2;
В целом в России во втором квартале в отношении юрлиц и КФХ открыли 2 647 конкурсных производств. Это на 4% больше, чем за предыдущие три месяца 2022 года.
Согласно Гражданскому кодексу России, конкурсное производство открывается после принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом. Оно вводится на срок до шести месяцев и может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, но не более чем на полгода.
Напомним, по итогам января — сентября 2021 года Татарстан оказался в числе регионов-лидеров по числу компаний-банкротов. В республике за девять месяцев зарегистрировали 242 сообщения об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Для сравнения, за аналогичный период 2020-го это число составило 214.
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