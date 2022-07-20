Новости бизнеса

09:35 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Татарстане во втором квартале сократилось число открытий конкурсных производств в отношении юрлиц и КФХ

08:53, 20.07.2022
В Татарстане во втором квартале сократилось число открытий конкурсных производств в отношении юрлиц и КФХ
Фото: Максим Платонов

В апреле — июне 2022 года в Татарстане зарегистрировали 58 сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Это на 12% меньше, чем за январь — март, следует из данных Федресурса.

По количеству открытых в апреле — июне конкурсных производств в отношении юрлиц и КФХ Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа. Так, например, в Самарской области их число составило 44, в Нижегородской области — 42, в Башкирии и Саратовской области — по 37.

В целом рейтинг регионов ПФО по числу сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и КФХ во втором квартале 2022 года выглядит следующим образом:

  • Татарстан — 58;
  • Самарская область — 44;
  • Нижегородская область — 42;
  • Башкирия — 37;
  • Саратовская область — 37;
  • Пермский край — 34;
  • Мордовия — 22.
  • Ульяновская область — 21;
  • Оренбургская область — 19;
  • Удмуртия — 14;
  • Пензенская область — 11;
  • Чувашия — 8;
  • Кировская область — 6;
  • Марий Эл — 2;

В целом в России во втором квартале в отношении юрлиц и КФХ открыли 2 647 конкурсных производств. Это на 4% больше, чем за предыдущие три месяца 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Согласно Гражданскому кодексу России, конкурсное производство открывается после принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом. Оно вводится на срок до шести месяцев и может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, но не более чем на полгода.

Напомним, по итогам января — сентября 2021 года Татарстан оказался в числе регионов-лидеров по числу компаний-банкротов. В республике за девять месяцев зарегистрировали 242 сообщения об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Для сравнения, за аналогичный период 2020-го это число составило 214.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
БизнесОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок