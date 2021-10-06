Татарстан попал в список регионов-лидеров по числу компаний-банкротов в январе — сентябре 2021 года

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам января — сентября 2021 года Татарстан оказался в перечне регионов-лидеров по числу компаний-банкротов. В республике за девять месяцев зарегистрировали 242 сообщения об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Для сравнения, за аналогичный период 2020-го это число составило 214.

Лидером по количеству компаний-банкротов в январе — сентябре текущего года стала Москва (1491 решений судов). Следом идут Санкт-Петербург (593), Подмосковье (549) и Свердловская область (252). Татарстан замыкает топ-5, следует из данных Федресурса.

В целом по России в январе — сентябре 2021 года количество корпоративных банкротств выросло на 0,2% по отношению к первым 9 месяцам прошлого года и составило 7 409. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель снизился на 18,8%.



Количество граждан, включая индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, в Татарстане по итогам января — сентября 2021 года составило 3 484. Для сравнения, по итогам аналогичного периода прошлого года это число составляло 2 081.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан попал в число регионов с наибольшим количеством банкротств в первом полугодии 2021 года — 165 решений. Рост, в сравнении с 2020-м, составил 17%. На тот момент республика по числу банкротств лишь немного «недотянула» до топ-5, в который входили Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Краснодарский край.



Татьяна Демина