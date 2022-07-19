В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию фенола и формальдегида

Фото: Максим Платонов

В воздухе Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации двух загрязняющих веществ — формальдегида и фенола. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Превышение предельно допустимого уровня фенола зафиксировал ПНЗ №4 на ул. Болотникова. Концентрация этого вещества составила 0,011 мг/кубометр при ПДК в 0,01 мг/кубометр.

Этот же пункт наблюдения зафиксировал повышенную концентрацию формальдегида. Она оказалась превышена в 2,56 раза — 0,128 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимого уровня формальдегида зарегистрировали и в центре Казани — ПНЗ №5 на ул. Татарстан, 72. Концентрация достигла 0,089 мг/кубометр.



Фото: tatarmeteo.ru

Повышенная концентрация формальдегида выявлена и пунктом наблюдения №6, расположенным на ул. Степана Халтурина, 10. Она составила 0,07 мг/кубометр.





Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 18 июля по 7 часов 19 июля.



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Татьяна Демина