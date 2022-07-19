На трех фанатов «Рубина» составили дела после потасовки во время матча

На трех болельщиков казанского клуба «Рубин» составили административные дела после потасовки со стюардами на трибунах во время матча против московской «Родины», который проходил в Казани в воскресенье, сообщили в УВД города.



Конфликт между фанатами и стюардами перерос в потасовку, в которой пострадал как минимум один из болельщиков казанского клуба, ему сломали палец.

Трех болельщиков задержали и доставили в отдел полиции. В отношении них составили административные материалы по статьям о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП РФ) и о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ).

Фото: rubin-kazan.ru

Полиция установила, что мужчина, пришедший на матч, перепутал сектор для болельщиков. Отвечающие за рассадку сотрудники пояснили мужчине, что ему нужно выйти и зайти с другой стороны, чтобы попасть в нужный сектор. Он стал вести себя агрессивно, в его поддержку выступили два болельщика, сообщает ТАСС.

Ново-Савиновский районный суд Казани указал в материалах дела, что болельщик во время матча пытался выбежать на прилегающую территорию футбольного поля, то есть нарушил правила поведения зрителей. Сотрудники контрольно-распределительной службы стадиона задержали его.

Вину в совершении административного правонарушения фанат «Рубина» признал частично. Болельщику назначили наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей и наложили запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на шесть месяцев.

Сегодня ФК «Рубин» сообщил, что фанат, пострадавший на матче с «Родиной», посетил тренировку команды. Он встретился с игроками, тренерским штабом и лично с Леонидом Слуцким.

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Маргарита Головатенко