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На трех фанатов «Рубина» составили дела после потасовки во время матча

15:48, 19.07.2022
На трех фанатов «Рубина» составили дела после потасовки во время матча
Фото: realnoevremya.ru

На трех болельщиков казанского клуба «Рубин» составили административные дела после потасовки со стюардами на трибунах во время матча против московской «Родины», который проходил в Казани в воскресенье, сообщили в УВД города.

Конфликт между фанатами и стюардами перерос в потасовку, в которой пострадал как минимум один из болельщиков казанского клуба, ему сломали палец.

Трех болельщиков задержали и доставили в отдел полиции. В отношении них составили административные материалы по статьям о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.31 КоАП РФ) и о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ).

Фото: rubin-kazan.ru

Полиция установила, что мужчина, пришедший на матч, перепутал сектор для болельщиков. Отвечающие за рассадку сотрудники пояснили мужчине, что ему нужно выйти и зайти с другой стороны, чтобы попасть в нужный сектор. Он стал вести себя агрессивно, в его поддержку выступили два болельщика, сообщает ТАСС.

Ново-Савиновский районный суд Казани указал в материалах дела, что болельщик во время матча пытался выбежать на прилегающую территорию футбольного поля, то есть нарушил правила поведения зрителей. Сотрудники контрольно-распределительной службы стадиона задержали его.

Вину в совершении административного правонарушения фанат «Рубина» признал частично. Болельщику назначили наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей и наложили запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на шесть месяцев.

Сегодня ФК «Рубин» сообщил, что фанат, пострадавший на матче с «Родиной», посетил тренировку команды. Он встретился с игроками, тренерским штабом и лично с Леонидом Слуцким.

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Маргарита Головатенко
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