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Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с 4 июля

15:12, 19.07.2022
Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с 4 июля
Фото: pixabay.com

Курс доллара 19 июля опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля, согласно данным торгов на Московской бирже.

По данным на 14.44 мск, курс доллара достиг отметки в 54,96 рубля, а евро — 56,03 рубля, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин назвал 50 рублей за доллар условной «красной линией». Для разных отраслей экономики комфортный курс свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70—80 рублей за доллар.

13 июля курс доллара превысил курс евро впервые с 2002 года.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыИнвестиции

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