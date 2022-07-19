Курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с 4 июля
Курс доллара 19 июля опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля, согласно данным торгов на Московской бирже.
По данным на 14.44 мск, курс доллара достиг отметки в 54,96 рубля, а евро — 56,03 рубля, сообщает RT.
Недавно ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин назвал 50 рублей за доллар условной «красной линией». Для разных отраслей экономики комфортный курс свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70—80 рублей за доллар.
13 июля курс доллара превысил курс евро впервые с 2002 года.
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