В Минцифры сообщили, что Россия не собирается закрывать YouTube

Россия не собирается закрывать видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, об этом информирует RT.

21 апреля московский суд оштрафовал Google на 11 млн рублей за распространение на YouTube видеороликов с фейками о российской армии и спецоперации на Украине, а также призывами к осуществлению экстремистской деятельности. По словам судьи Тимура Вахрамеева, компания была признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление запрещенной в РФ информации».

Позднее в том же месяце Google оштрафовали на общую сумму в размере более 7 млрд рублей за неудаление противоправного контента на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Администрацией YouTube было заблокировано более 60 каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей и организаций.

Фото: realnoevremya.ru

В связи с инцидентами с призывами к осуществлению экстремистской деятельности и блокировкой российских каналов велись разговоры о возможном закрытии видеохостинга. В частности, как предполагалось, это могло произойти на фоне блокировки в стране деятельности социальных сетей Facebook* и Instagram*, подконтрольных Meta**.

Социальные сети, принадлежащие этой американской компании, признали экстремистскими и запретили их на территории РФ. Генпрокуратура попросила суд признать Meta** экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России после того, как компания в начале марта разрешила призывы к насилию в подконтрольных ей соцсетях.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность разблокировки социальных сетей, принадлежащих Meta**.

*запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской



** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Маргарита Головатенко