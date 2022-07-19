Казанцы опять начали получать СМС-спам от мошенников

Казанцы стали массово получать СМС-рассылки от мошенников. Из-за бурного роста e-commerce и постоянно растущего трафика на маркетплейсах выросло и число аферистов, которые пытаются заработать на крупных онлайн-площадках. Жителям рассылаются сообщения от популярного интернет-магазина Ozon.

Схема обмана стандартная:

Приходит СМС-оповещение с текстом: «Привет, я менеджер по найму в Оzon, и в настоящее время мы нанимаем 80 онлайн-сотрудников на неполный рабочий день. Вы можете легко зарабатывать от 5000 до 30000 рублей в день, работая на мобильном телефоне дома». В конце текста добавлено примечание: для участия в работе, Вам должно быть не менее 20 лет. Видимо, таким образом мошенники стараются отсеять неплатежеспособную аудиторию.

После перехода на фишинговый ресурс от «новых сотрудников» требуется заниматься рекламой товаров интернет-магазина Ozon. Аферисты узнают данные банковских карт и персональные данные, и новоиспеченные «работодатели» исчезают.

Фото: скриншот

Пресс-служба Ozon сообщила «Реальному времени», что рассылка ведется по всем базам телефонов и она не зависит от того, является ли покупатель клиентом фирмы. Эти базы находят в интернете или покупают там же. В компании ответили, что они знают о массовой рассылке и борются с этим при помощи целого комплекса мер.

Среди них — отслеживание нашей службой информационной безопасности фишинговых сайтов, аккаунтов мошенников в соцсетях и мессенджерах и их последующая блокировка. В компании также круглосуточно проверяют появление новых доменов, похожих по названию на Ozon.ru, на предмет мошенничества и потенциальной угрозы пользователям.

Также маркетплейс подчеркнул, что они никогда не просят перейти по каким-либо ссылкам в социальные сети. Пользователям нужно пользоваться только официальными ресурсами Ozon. Не следует отвечать на вакансии по подозрительным СМС и от неизвестных номеров.

Напомним, на распространителей навязчивой рекламы по телефону в Татарстане по заявлениям абонентов завели сотни антимонопольных дел. Крупные штрафы грозят компаниям, которые уличили в спаме, и предпринимателям, работавшим в их интересах.

Многие граждане жалуются, что, сколько ни отправляй в черный список номера, с которых звонят или присылают рекламные СМС-сообщения, поток назойливых предложений не иссякает. Поэтому некоторые пошли дальше и стали записывать спамеров, чтобы потом обратиться в надзорную службу — в этом случае ответственных за такие звонки действенно наказывают. О том, сколько стоит незаконная отправка рекламных сообщений, как призвать к ответу за беспокойство распространителей спама и каким образом один из них задал работу множеству региональных антимонопольных управлений, — в нашем материале.



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