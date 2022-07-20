Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +24 градусов

В среду, 20 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. В Гидрометцентре республики также прогнозируют кратковременный дождь и грозу в отдельных районах.

Максимальная температура воздуха сегодня днем составит +19..+24 °С. В Казани синоптики прогнозируют от +21 до +23 градусов. В Набережных Челнах ожидается от +19 до +23 °С.

Фото: Максим Платонов

Синоптики также предупреждают о юго-западном ветре. Днем его порывы могут достигать 15—20 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели в республике сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.



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Татьяна Демина