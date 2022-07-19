ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала компанию Apple нарушившей антимонопольное законодательство из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, — отметили в ФАС.
Размер оборотного штрафа для корпорации определят в ходе административного расследования.
Дело ФАС возбудила в октябре прошлого года. До этого антимонопольное ведомство оштрафовало Apple на $12 млн (906,2 млн рублей) «за злоупотребление доминирующим положением» на рынке приложений для IOS.
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