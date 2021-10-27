Новости бизнеса

11:13 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

ФАС возбудило дело против Apple из-за запрета сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore

10:00, 27.10.2021
ФАС возбудило дело против Apple из-за запрета сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore
Фото: pxhere.com

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против американской компании Apple о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает ТАСС.

Причиной стал запрет компании для разработчиков приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore.

Дело возбуждено, поскольку Apple не исполнила данное ФАС предупреждение. Если компанию признают нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Фото: pixabay.com

До этого ФАС оштрафовала Apple на $12 млн (906,2 млн рублей) «за злоупотребление доминирующим положением» на рынке приложений для IOS.

Маргарита Головатенко
БизнесОбществоТехнологииIT Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок