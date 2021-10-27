ФАС возбудило дело против Apple из-за запрета сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против американской компании Apple о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает ТАСС.

Причиной стал запрет компании для разработчиков приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore.

Дело возбуждено, поскольку Apple не исполнила данное ФАС предупреждение. Если компанию признают нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

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До этого ФАС оштрафовала Apple на $12 млн (906,2 млн рублей) «за злоупотребление доминирующим положением» на рынке приложений для IOS.

Маргарита Головатенко